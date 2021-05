Asgreen is de snelste tegen de klok in de Algarve, vallende Hayter blijft leider

Asgreen is in de Ronde van de Algarve aan zijn tweede deel van het seizoen begonnen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen werkt in Portugal toe naar de Tour.

In de heuvelachtige tijdrit in Lagoa bewees Agreen dat het met zijn vorm nog altijd meer dan okay zit. De krachtige Deen was tegen de klok drie seconden sneller dan de nummer twee, de verrassende Portugees Rafael Reis.

Voor Deceuninck-Quick Step is het al de derde zege in de Algarve na twee sprintzeges van Sam Bennett.



Door zijn sterke tijdrit mengt Asgreen zich plots opnieuw in de strijd om de einzege. Leider Ethan Hayter kwam ten val in een bocht, maar liep toch nog wat uit op zijn eerste achtervolgers.

Hayter finishte als negende en heeft in de tussenstand nu twaalf seconden voorsprong op thuisrijder Joao Rodrigues, de nummer twee. Asgreen maakt een enorme sprong in het klassement, van 25 naar drie. Hij kijkt tegen 21 seconden achterstand aan. Alles kan dus nog in de slotrit morgen.