Antwerp neemt dan toch afscheid van sportief directeur D'Onofrio

Rustig werd het bij Antwerp niet meer. Het ontslag van teammanager Frédéric Leidgens, een vertrouweling van D'Onofrio, was al een teken aan de wand. Ook de supporters vroegen in een open brief aan Gheysens om op te treden.

Het rommelt al even in de bestuurskamers van Antwerp. Na de nederlaag tegen Anderlecht haalde voorzitter Paul Gheysens stevig uit naar het defensieve spel van coach Frank Vercauteren. Een sneer ook naar het werk van sportief directeur Luciano D'Onofrio?

Moeilijke zoektocht naar opvolger

D'Onofrio, een voormalige spelersmakelaar met ervaring in binnen- en buitenland, werd in 2017 met veel adelbrieven binnengehaald bij Antwerp. De voetbalkenner had onder meer in de staf van Inter, Porto en Standard gezeteld.

D'Onofrio moest van Antwerp, dat na 13 jaar afwezigheid net de promotie naar de hoogste klasse had afgedwongen, weer een topteam maken. De architect van de dubbele titel van Standard ging meteen aan de slag.

De sportief directeur sprak zijn netwerk aan om de kern van Antwerp te verstevigen en daar zaten opvallend veel ex-spelers van Standard tussen: Sinan Bolat, Jelle Van Damme, Dieumerci Mbokani...

Met succes: Antwerp werd in een recordtijd een vaste waarde in de Belgische voetbaltop. Maar de greep van zijn clan op de club was een doorn in het oog van velen. Voorzitter Paul Gheysens begint nu aan een moeilijke zoektocht naar een opvolger.