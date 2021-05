Waasland-Beveren: "Wij zijn al vaak op juiste moment rechtgestaan"

Die 1-1 uit de heenwedstrijd is een meer dan degelijke uitgangspositie, zeker omdat het duel in het Stade Pairay helemaal anders had kunnen uitdraaien. "Wij hebben op Seraing misschien wel een tikje gekregen", gaf coach Nicky Hayen toe.

"Ons spel was niet goed genoeg vorige week. De uitslag had zelfs veel erger dan die 1-1 kunnen zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat het zaterdag beter moet. Onder andere het tempo moet hoger en het niveau beter."

"We weten hoe het was in Luik. Wij gaan daarop anticiperen en zijn er klaar voor." Hayen ziet alvast een pluspunt in het thuisvoordeel zaterdag. "Het veld op de Freethiel is groter en dat spreekt in ons voordeel."