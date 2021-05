Waarom Genk, Anderlecht en Antwerp voor Villarreal duimen in Europa League

Als Genk niet op de 1e of 2e plek eindigt, behoudt het uiteraard zijn ticket voor de voorronde van de Europa League.

De nummer 4 komt dan in de derde kwalificatieronde van de Conference League terecht. De winnaar van de Europe Play-offs gaat naar de tweede kwalificatieronde van de Conference League.

Maar dan wordt het ingewikkelder: Genk heeft als bekerwinnaar al een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League op zak. Als Genk op de 1e of 2e plek eindigt in de play-offs, verkiest het de kans op Champions League-voetbal en schuift het Europa League-ticket door naar de nummer 3.

Laat ons beginnen met de verdeling van de Europese tickets in België. De landskampioen is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. De nummer 2 van de competitie komt in de derde kwalificatieronde van het kampioenenbal terecht.

Geen voorronde, wel poules Europa League?

Wat heeft Villarreal hier nu mee te maken? De Spaanse subtopper staat momenteel op de 6e plek in de Spaanse competitie. De 5e of 6e plek in La Liga levert een rechtstreeks ticket op naar de poulefase van de Europa League.

Als Villarreal echter de Europa League wint tegen Manchester United, mag het naar de poules van de Champions League. Er komt zo een plekje vrij in de poules van de Europa League, dat een Belgische ploeg kan innemen.

Ook als Chelsea de Champions League wint, wordt het Belgische ticket voor de Europa League opgewaardeerd. Maar alleen in het geval dat Chelsea in de Premier League niet in de top 4 eindigt, een minder waarschijnlijk scenario.