Vincent Kompany verwacht vuurwerk: "Wedstrijden tegen Antwerp zijn nooit saai"

"Antwerp is ook zonder Refaelov competitief"

"Het is een topspeler en elke ploeg heeft zijn beste spelers nodig. Maar Antwerp zal wel een manier gevonden hebben om zich aan te passen en toch competitief te zijn zonder Refaelov. Dat hij er niet bij is, maakt onze rekening niet. Ik denk nu nog niet aan hem, dat is voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen."

Lior Refaelov, nog een topper van Antwerp, is er dan weer niet bij. Hij speelt volgend seizoen voor Anderlecht en mag daardoor niet meer spelen in de Champions' Play-offs van het Antwerpse bestuur.

"Dieumerci Mbokani is één van die spelers en het is top wat hij nog doet op die leeftijd. Zijn strijdlust typeert hem. Hij neemt bovendien veel verantwoordelijkheid en doet wedstrijden kantelen. We zullen hem collectief moeten aanpakken, want individueel lukt dat niet."

"Antwerp heeft veel spelers die bepalend kunnen zijn in een wedstrijd. Spelers die het verschil kunnen maken en dat is al meermaals gebleken. Een wedstrijd tegen Antwerp is bovendien nooit saai. Er gebeurt altijd iets. Het is een onvoorspelbaar team en we zijn klaar voor alle scenario's."

"Iedereen is er klaar voor", stak Vincent Kompany van wal op zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Antwerp. "Er zijn geen grote problemen. We hebben zin in de wedstrijd tegen een team dat heel gemotiveerd zal zijn. Het is aan ons om nog gemotiveerder en gretiger voor de dag te komen."

Kompany over Refaelov: "In het voetbal moet je het woord deontologie niet...

"Geen reden om euforisch te doen"

Kompany gooide tegen Club Brugge de jonge doelman Bart Verbruggen voor de leeuwen in het Jan Breydelstadion. De jonge Nederlander deed het meer dan behoorlijk en behoudt het vertrouwen. Hoe was zijn week?

"We hebben zijn wedstrijd uiteraard bekeken en objectief geanalyseerd. Dat doen we voor elke speler. Het is een serene jongen, net zoals iedereen in onze groep. Er is totaal geen euforie, daar is ook geen enkele reden voor. We zijn enkel bezig met de volgende wedstrijd."

"Enkel door hard te werken worden we beter. Verbruggen heeft nog een lange weg te gaan, dus hij moet extra hard werken. Dat is normaal. Elke speler kan altijd beter doen. Was hij de beste/slechtste speler van het veld, dat zou niets veranderen."

"Het belangrijkste is dat hij hard moet blijven werken en dat hij de juiste mentaliteit behoudt, dan komen de kansen vanzelf."

"Er loopt hier zoveel talent rond, dat je de beste spelers misschien nog niet gezien hebt. Mijn boodschap voor hen is altijd dezelfde: blijf hard werken en wees geduldig en dan komt het wel."