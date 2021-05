Verrassend volleybalnieuws: Pieter Verhees stopt op zijn 31e: "Het is op"

Verhees kwam op het hoogste niveau kijken bij Asse-Lennik in 2008. Hij speelde er drie seizoenen, voor hij in 2011 de ovestap maakte naar topclub Maaseik. Met de landstitel op zak trok hij één jaar later naar Italië voor geslaagde avonturen bij Latina, Modena en Milaan.

Dit seizoen was hij opnieuw actief bij Maaseik, waarmee hij net de finale van de CEV Cup miste en vicekampioen werd in België. Meteen ook zijn laatste wapenfeit als volleyballer op het hoogste niveau.

Met de Red Dragons, de nationale volleybalploeg bij de mannen, werd Verhees 4e op het EK in 2017 en 7e op het WK in 2018. De Olympische Spelen haalden de Dragons nog niet.

"Het is tijd voor iets anders, ik ga een sabbatjaar nemen", zegt Verhees op de website van Maaseik. "Ik leef al 15 jaar geporgrammeerd voor volleybal en alle andere dingen hebben daarvoor moeten wijken. Het is nu tijd om wat in te halen met familie en vrienden."

"Sinds mijn 15e is mijn lichaam non stop belast geweest. Er was ook nooit rust door de zomercampagnes met de Red Dragons, maar als topsporter wil je daar natuurlijk bij zijn. Nu is het op."

Verhees vormt een koppel met topspeelster Edina Begic (28), die pas met Monza de CEV Cup won aan de zijde van Lise Van Hecke en Laura Heyrman. De Bosnische verhuist na dit seizoen naar Dinamo Moskou. Wellicht zal Verhees dus veel pendelen tussen Rusland en België.