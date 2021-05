Verhuist de finale van de Champions League naar Wembley?

Chelsea en Manchester City kijken op 29 mei elkaar in de ogen in de finale van de Champions League. Dat zou in Istanbul moeten gebeuren en de UEFA hoopte om ongeveer 10.000 fans toe te laten.

Maar de Engelse overheid heeft supporters afgeraden om naar Turkije af te reizen door de stijgende coronacijfers. De Engelse voetbalbond zou al overleggen met de UEFA om de CL-finale naar Engeland te halen.

De meest logische keuze voor een stadion in Engeland zou Wembley zijn. Het nationale stadion in Londen moet in juni en juli gastheer zijn voor 8 wedstrijden van Euro 2020 en is in 2024 al het toneel voor de CL-finale. Ook Villa Park in Birmingham zou een mogelijkheid zijn.