Taekwondoka's Corten en Craen moeten olympische droom opbergen

In de categorie -80kg won zesde reekshoofd Nicholas Corten eerst van de als elfde geplaatste Oekraïner Denya Voronovskyi. Maar in de kwartfinales botste Corten op de Italiaan Alessio Simone, het derde reekshoofd in Sofia (6-3).

Bij de vrouwen ontdeed de als negende geplaatste Indra Craen zich van het Zweedse achtste reekshoofd Elin Johansson (22-10), maar net zoals Corten was de kwartfinale er te veel aan.

Craen kon niet op tegen het Franse eerste reekshoofd Magda Wiet-Hénin, de bronzen medaille van het EK van drie weken geleden: 23-4. In Sofia staan per categorie nog 2 olympische tickets klaar. Die gaan telkens naar de finalisten.

Raheleh Asemani komt zaterdag in actie in de categorie tot 57 kilogram.Zij is het tweede reekshoofd. Jaouad Achab (-68 kg) is als enige Belg al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.