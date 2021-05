Superweekend in Spaanse titelstrijd: "Suarez kan de ultieme revanche nemen op Barcelona"

1) Atlético Madrid - 76 punten

Atlético Madrid begint in poleposition aan de eindsprint richting titel. "Maar toch zijn ze voor minst uitgesproken favoriet van de Grote Drie", meent Wijnants. "Kijk, Atlético heeft van zijn laatste 15 matchen er maar 7 gewonnen. Slechts één keer opeenvolgende matchen ook. Dan gaat dit team er nu geen 4 na elkaar winnen. En dat is volgens mij een vereiste om kampioen te worden." "Wat in hun voordeel spreekt: ze hebben nog een bonus op de andere teams. De clash met Barça straks is voor hen cruciaal om niet te verliezen. Weet je, Atlético kan na dit weekend eigenlijk als enige titelfavoriet nummer één zijn. Door zelf te winnen en te hopen dat Real dat niet doet. Dat scenario is zelfs niet eens zo ondenkbaar."

Luis Suarez kan zich vanavond revancheren tegenover Barça

Zeker niet als 'El Pistolero' zijn geweer bovenhaalt. "Voor Suárez wordt het de eerste keer dat hij terugkeert naar Camp Nou. De club die hem 8 maanden geleden bij het huisvuil zette, maar hem nu al 19 goals zag maken. Hij kan de ultieme revanche nemen op Barça. De grote vraag: is Suarez fit genoeg om wat te betekenen? Hij stond enkele weken aan de kant met een spierblessure." Wel iemand die in topvorm verkeert: Rode Duivel Yannick Carrasco. "Het is fijn om Carrasco alsmaar beter te zien worden. Na zijn passage in China heeft hij toch weer het regime van trainer Simeone opgepikt. 90 minuten lang legt hij er zijn hoofd voor. Dat moet iedereen ook geruststellen richting het EK toe."

Procent kans op titel: 25%

2) Real Madrid - 74 punten

Het stormde de voorbije dagen in Madrid. Maar Zinedine Zidane en co wacht morgen al een nieuw cruciaal duel tegen Sevilla. "Real moet opstaan na wat iedereen noemde 'het débacle tegen Chelsea'. Maar was dat wel zo'n rampprestatie?", vraagt Wijnants zich af. "Chelsea won eerder met 4-0 van Sevilla en schakelde ook Atlético kansloos uit. Het is maar om aan te geven: ze speelden tegen een veel betere ploeg." "Maar het is nu wel aan de vernederde spelers om te reageren. Casemiro, Kroos, Modric... Op social media werden ze weggezet als oude mannen in een wit shirtje. Ik neem aan dat ze zich in de titelstrijd wel nog eens gaan willen tonen. Bovendien: ook vorig jaar gingen ze eruit in de Champions League, maar kroonde Real zich alsnog tot kampioen. Ze weten dus wat het is om te knokken."

Kruipt Real recht na de klap tegen Chelsea?

Wijnants ziet wel een groot manco bij Real Madrid. "De doelpuntenproductie is dramatisch. 58 doelpunten... Zelfs Atlético heeft meer gescoord. De voorbije 25 jaar gebeurde dat slechts één keer eerder. Dat cijfer zegt bijzonder veel. Gelukkig voor hen hebben ze ook 19 keer niet verloren. Alleent telt dat in de komende matchen niet meer. Nu gaat het om wie het dichtste 12 op 12 benadert." "Een extra nadeel: ze hebben het zwaarste programma. Onder meer naar Bilbao - dat slechts één keer verloor in de laatste 14 duels - en tegen Europa League-finalist Villareal. Ik geef ze wel evenveel kans als Barça op de titel, omdat ze bij gelijke punten kampioen zijn."

Procent kans op titel: 35%

3) Barcelona - 74 punten

Het rollercoasterseizoen van Barca begint aan een laatste dolle rit. Tegen leider Atlético kan het vanmiddag een nieuwe duik nemen of weer een hoge vlucht. Wijnants: "Barcelona is voor mij de favoriet op basis van hun spelpatroon, de snelheid in de ploeg en de flitsende combinaties. En uiteraard omdat ze Messi hebben. Hij kan snelheid in zijn acties brengen, combinaties opzetten en vrijschoppen binnenlepelen. Dat hebben die andere ploegen niet." "De inhaalmatch tegen Granada heeft wel voor twijfel gezorgd - het was een extreme gemiste kans. Voor die verrassende nederlaag was Barcelona de absolute favoriet voor de titel. Ook de 9 tegengoals in de 5 laatste matchen zaaien onzekerheid. De komende 4 duels kunnen ze zich dat niet opnieuw veroorloven. Op papier hebben ze wel het makkelijkste programma, met duels tegen Levante, Celta Vigo en Eibar."

Rust bij Barça nog maar eens alle hoop op de schouders van Messi?

"Of de druk bij Barça het grootst is om kampioen te worden? Nee, want ze hebben de Spaanse beker al op zak. En eigenlijk rekende niemand nog op de landstitel, gezien de verschrikkelijke start."

Procent kans op titel: 35%

4) Sevilla - 70 punten

Lange tijd geloofde Sevilla in een sprookje. Maar voor een happy end moet het wel nog minstens 6 punten goedmaken op Atlético. "Realistisch gezien maken ze geen kans meer op de titel", zegt Wijnants overtuigd. "Ze moeten drie ploegen voorbij - dat is quasi onmogelijk. Maar wie geen supporter is van de Grote Drie supportert dit seizoen voor Sevilla. Ze zijn het Leicester van Engeland en werken een geweldig jaar af." "Net daarom is het zo jammer dat ze maandag verloren tegen Bilbao. Anders zaten ze nog volop in de titelrace. Het aandeel van trainer Lopetegui is daarin niet te onderschatten. Hij heeft trouwens nog een rekening openstaan met Real. Hij arriveerde in ondankbare omstandigheden bij de club, die nu kampte met de naweeën van het vertrek van Ronaldo een jaar voordien Maar Lopetegui bewijst nu wel dat hij een uitstekende coach is."

Youssef En-Nesyri is dit seizoen de grote revelatie bij Sevilla

En dat met een beperkte kern. "Noem mij eens 3 spelers van Sevilla. Rakitic ja, maar die was afgeserveerd bij Barcelona. Maar wie kent bijvoorbeeld Youssef En-Nesyri, die al 17 keer scoorde dit seizoen? Ze hebben het al fantastisch gedaan, maar zullen 12 op 12 nodig hebben om de titel te kunnen pakken. En dan nog gaat dat wellicht niet voldoende zijn"