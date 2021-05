Specialist Victor Campenaerts: "Net een voordeel dat Remco Evenepoel nog niets reed"

"Evenepoel, Cavagna, Ganna en dan pas ik"

Victor Campenaerts, tweevoudig Europees kampioen tegen de klok, krijgt in Turijn een uitgelezen kans om een gooi te doen naar de ritzege en bijhorende eerste roze trui in de Giro. Wat vindt de tijdritspecialist van het parcours? "Het is moeilijk om te verkennen, want er is hier heel veel volk", zei hij donderdag bij Renaat Schotte.

"Veel weet ik dus ook nog niet, op de dag zelf zullen we pas goed kunnen verkennen. Het zal sowieso snel zijn met in het begin veel slechte weg en tramsporen. Over het algemeen zal het een snel parcours zijn met een constante wind."

Wie is dan de topfavoriet? "Voor mij is dat absoluut Remco Evenepoel. Ik zou zijn ploegmaat Rémi Cavagna op de tweede plaats zetten en dan komt wereldkampioen Filippo Ganna. Daarna kom ik."

Campenaerts mikt dus niet op de roze trui. "Ik heb veel op de tijdritfiets gereden de voorbije weken, daarvoor was het al geleden van in Parijs-Nice omdat ik veel klassiekers heb afgewerkt."

"Ik heb wel een goed gevoel en wil top 10 rijden, maar de roze trui ambieer ik niet in tegenstelling tot andere jaren."