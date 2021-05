Shirtsponsor Fenix blijft twee jaar langer aan boord bij broers Roodhooft

Fenix kwam in 2020 aan de zijde van Alpecin als shirtsponsor van het gelijknamige team Alpecin-Fenix. In korte tijd maakt het heel wat successen mee en daarom is vandaag beslist om nog minstens tot en met 2023 langer aan boord te blijven.

"Het is een fascinerende ervaring geweest voor ons", zegt Sandro Marini, communicatiemanager bij Fenix. "De behaalde successen van het team in het eerste anderhalve jaar werkten heel inspirerend."

"Als ik er één moet uitnemen, dan denk ik direct aan de zege van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche in Siena. Die overwinning was zo schitterend in het mooie Toscaanse platteland."

Niet alleen Mathieu van der Poel won dit seizoen al in het shirt van Alpecin-Fenix. Ook Tim Merlier (GP Samyn en Bredene Koksijde Classic) en Jasper Philipsen (Scheldeprijs) deden dat.