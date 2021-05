Shane Hammink doet het seizoen niet uit bij Charleroi

Vlak voor de start van de play-offs ziet Charleroi dus een belangrijke pion vertrekken. Shane Hammink speelde dit seizoen gemiddeld 26 minuten per wedstrijd. Daarin was hij goed voor 7,3 punten, 4,6 rebounds en 1,6 assists per match.

Charleroi staat momenteel 7e in de EuroMillions Basketball League. Vrijdagavond speelt de club tegen Aalst, zonder Hammink dus. De Nederlander roept persoonlijke redenen in voor zijn vertrek.

"Dit is een klap vlak voor de play-offs, maar we bedanken Shane voor zijn tijd bij onze club", laat Charleroi weten.