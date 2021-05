Ploegleider Evenepoel: "Vooral hopen dat Remco plezier terugvindt"

De hamvraag in de Giro: trekt Deceuninck-Quick Step de kaart van kopman Joao Almeida of van Remco Evenepoel? "Dat is moeilijk om te zeggen op voorhand", zegt Lodewyck. "We gaan het dag per dag bekijken en een beslissing nemen tijdens de koers."

Wat als ze allebei nog goede papieren kunnen voorleggen in de slotweek? "Dan zullen we luisteren naar wat de trainers zeggen. Hoeveel energie hebben ze al verspild, hoe fris zijn ze nog?"

"Uiteraard hebben we een ideaal scenario in ons hoofd voor Remco. We hopen dat hij een goede tijdrit rijdt en dan kan groeien in de koers. Zolang hij zich amuseert en een goed gevoel overhoudt aan elke rit, is het goed. Dan zien we wel waar hij eindigt, zonder druk uit te oefenen."