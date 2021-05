Nassim Azaouzi (15) wordt prof bij Anderlecht: "Hij is elk seizoen topscorer"

Nassim Azaouzi, die eind maart 15 werd, is Belgisch jeugdinternational en combineert dankzij het Purple Talents-programma zijn studies met trainen op Neerpede. Aanvankelijk was hij een centrale verdediger, maar sinds de U13 ontwikkelt hij voort als diepe spits.

"Azaouzi is de aanvalsleider van de 2006-generatie die ieder seizoen eindigt als topschutter", zegt Jean Kindermans, directeur van de jeugdopleiding.

"Hij is groot en sterk, maar bezit ook een meer dan aardige techniek. Nassim is een harde werker op het veld die via ons Purple Talents-programma de verdere stappen kan zetten naar een diploma en een profcarrière."



Sportief directeur Peter Verbeke sluit zich daarbij aan. "Ik ben blij dat we met Julien Duranville, Ethan Butera en Nassim drie jonge talentvolle spelers van een sterke generatie konden overtuigen dat verder ontwikkelen binnen RSCA de juiste keuze is", klinkt het.

"Ondanks de vele binnen- en buitenlandse interesse zijn deze jongens en hun ouders ervan overtuigd dat onze club er alles aan zal doen om hen speelminuten aan te bieden op het hoogste niveau."

"We hopen dat we ook nog andere talentvolle spelers kunnen overtuigen om te kiezen voor een toekomst bij paars-wit, waar de eigen jeugd meer dan ooit centraal staat."