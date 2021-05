Mørkøv schotelt Bennett tweede ritzege voor in Algarve na perfecte lead-out

Na het klimwerk van gisteren was het in de derde rit in de Algarve opnieuw aan de sprinters. Het peloton moest na de start in Faro wel wat hoogtemeters overwinnen, maar kreeg een lange vlakke uitloop richting kuststad Tavira.

De traditionele vroege vlucht werd op zo'n 10 kilometer van de meet ingelopen, waarop de sprintersploegen aan hun voorbereiding konden beginnen.

Onder vod leek vooral Bora-Hansgrohe perfect werk te leveren voor Pascal Ackermann, groene trui Bennett leek wat ver te zitten. Tot Michael Mørkøv zijn duivels nog eens ontbond. De Deen zette Bennett in extremis perfect af, de Ier maakte het gemakkelijk af.

Morgen staat er een tijdrit van zo'n 20 kilometer op de agenda in de Algarve. Opnieuw een opdracht dus voor de klassementsmannen.