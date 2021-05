Meteen prijs: Mathieu van der Poel wint bij eerste optreden op mountainbike

De WB-manches de komende weken zijn heel belangrijk om een goeie startpositie te verwerven op de Olympische Spelen in Tokio. Vooral voor Mathieu van der Poel zit er druk op, want hij doet slechts mee in Albstadt en Nove Mesto (volgende week).

Op de vrijdag van een WB-manche staat altijd de shorttrack op het programma, een korte race op een omloop van een goeie kilometer waarmee de startposities voor zondag in de cross-country bepaald wordt.

Mathieu van der Poel had er zin in, testte in het begin van de race de concurrentie en maakte het verschil in de slotronde. Hij won voor Victor Koretzky en Nino Schurter.