Lierse haalt bezem door de kern en geeft Stallone Limbombe een kans

Stallone Limbombe was einde contract bij OH Leuven en wordt nu opgevist door Lierse K. Limbombe maakte vooral indruk in het shirt van Antwerp. Hij maakte deel uit van de ploeg die de promotie naar de Jupiler Pro League afdwong.

Daarna versierde hij een transfer naar Gent, maar dat pakte minder goed uit. Limbombe raakte op een zijspoor, trok naar Turkije (Giresunspor) en keerde vorig jaar terug naar België, naar OH Leuven. Daar kwam hij niet aan de bak.

Lierse K. ging na het mindere seizoen in 1B met de bezem door de spelerskern. Het maakte vandaag bekend dat 15 contracten niet verlengd worden en 5 spelers die gehuurd werden mogen terugkeren naar hun moederclub. De eerste training van het nieuwe seizoen staat op 14 juni op de agenda.