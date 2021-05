KV Mechelen versterkt technische staf met Steven Defour: "Win-win voor iedereen"

Defour zal de technische staf rond trainer Wouter Vrancken versterken. Wat zijn specifieke taak wordt, is nog niet bekend. "Steven is al even bezig met zijn trainerscursus. Deze nieuwe functie kan hem helpen in zijn traject", zegt sportief directeur Tom Caluwé.

"Voor ons is het fantastisch om iemand met zoveel internationale ervaring en een hart voor de club te kunnen toevoegen aan onze omkadering. Dit is een win-win voor iedereen."