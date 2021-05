Ervaren Dragons licht favoriet in klassieke finale tegen jonge Waterloo Ducks

In het jaar waarin Gantoise de gedoodverfde titelfavoriet was, krijgt het Belgische kampioenschap toch weer de klassieke finale: Dragons – Waterloo Ducks. Beide ploegen staan dit weekend voor de 4e keer in 10 jaar tegenover elkaar in de eindstrijd van de play-offs. Al is er deze keer geen uitgesproken favoriet.

Hoewel Dragons en Waterloo Ducks nagenoeg alle landstitels sinds 2009 tussen elkaar verdeelden, had niemand vooraf op de klassieke finale getipt. Dragons is niet meer het sterrenensemble van enkele jaren geleden. Watducks zag vorige zomer dan weer 's werelds beste doelman Vincent Vanasch en voormalig wereldspeler van het jaar John-John Dohmen vertrekken. Met een nieuwe coach en een bijzonder jonge ploeg leek Watducks vooral te bouwen richting de toekomst.

Talentvolle eendenvijver

Toch verraste de talentvolle lichting van Waterloo Ducks iedereen door maar één keer te verliezen in de eerste en tweede fase van de competitie. Talent is er duidelijk zat bij Watducks. Red Lions Tommy Willems, William Ghislain en Max Van Oost zullen normaal gezien de selectie voor de Olympische Spelen niet halen, maar zullen na Tokio wellicht wel zekerheden zijn. Dat ook de Belgische beloftencoach gretig komt vissen in de eendenvijver van Waterloo is veelbetekend. Zet daar wereldkampioen Gauthier Boccard en de Franse strafcornerspecialist Victor Charlet bij, en dan kom je uiteraard al een heel eind. Zeker als je weet dat de meeste spelers twee jaar geleden de Euro Hockey League al wonnen. Anderzijds lijken Les Canards de jongste weken wat van hun pluimen te laten. In de halve finale was de ploeg uit Waterloo de mindere van aftredend kampioen Léopold, maar met een opportunistische heenmatch en een oeverloos vertrouwen in het nemen van shoot-outs bereikte het uiteindelijk wel de finale.

"Once a Dragon always a champion"

Een heel ander verhaal bij Dragons. De Brasschaatse ploeg begon uiterst matig aan het seizoen. Het spel was wisselvallig en de resultaten gingen ook op en neer. Toen de eerste wedstrijd na de winterstop verloren ging, leek een 12e landstitel onmogelijk. Al ben je met Dragons nooit klaar. "Once a Dragon always a champion" is het ietwat arrogante mantra van de ploeg, maar heeft wel een kern van waarheid. De Belgische internationals Felix Denayer en Florent Van Aubel namen eind februari de rest van de ploeg op sleeptouw. Dragons won prompt zes wedstrijden op rij. Uiteindelijk bereikte het ook verdiend de finale. Dragons ontsnapte wel in de halve finale door het allerkleinste gaatje. In de shoot-outs tegen Orée stond Dragons twee doelpunten achter, maar realiseerde het een nooit geziene comeback. Doelman Tobias Walter toonde toen waarom hij op het WK nog bij Duitsland onder de lat stond.

De fundamenten van Jean Willems

Het spel van Dragons is dit seizoen niet te vergelijken met de gloriejaren onder Jean Willems, nu de coach van tegenstandar Waterloo. Anno 2021 is er veel vechtlust én slikt de ploeg nauwelijks goals. Uiteraard teert Dragons op bakken ervaring. Zowat de helft van de ploeg won al meerdere Belgische titels. Denayer en Van Aubel kunnen dit weekend zelfs hun 7e landstitel op zak steken. Ongezien in het moderne hockey. Als Dragons er in slaagt de strafcorner van Charlet te neutraliseren, zal het dicht bij een 7e landstitel in 12 jaar zijn. Al zal Jean Willems, coach van Watducks, zijn tactisch plan wel klaar hebben. Als geen ander kan hij de pijnpunten van zijn tegenstanders blootleggen. Zeker die van Dragons, want tussen 2015 en 2018 won Willems vier opeenvolgende titels met de Brasschaatse club. Ook nu, in zijn eerste seizoen in Waterloo, zie je duidelijk de hand van Willems. Al zal het ook voor de succescoach cruciaal zijn dat de jonge talenten van Watducks dit weekend naar hun potentieel spelen. Voorlopig is het nog onduidelijk of Belgisch international William Ghislain weer fit geraakt. Hij miste vorige week de terugwedstrijd met een blessure. Op z’n 21ste is hij een belangrijke schakel in het Waterloo Ducks van Jean Willems.

Ook bij de vrouwen Dragons?

Ook de vrouwen van Dragons kunnen de landstitel veroveren, al zou dat wel een grote verrassing zijn. Ze staan voor het eerst sinds 1994 in de finale. "Het geluk was de voorbije jaren niet aan onze zijde", zegt speelster Stephanie De Groof. "In tegenstelling tot andere jaren hebben nu niet het mooiste hockey laten zien in de halve finale, maar hebben we wel gewonnen. Het hoeft dus niet altijd mooi te zijn." Tegen Gantoise, al 53 wedstrijden op rij ongeslagen, wacht Dragons wel een loodzware opdracht. "Het zijn ongelofelijke statistieken", zegt De Groof. "Maar hun eerste nederlaag komt wel steeds dichter, hopelijk al in de finale." "We moeten pittig beginnen en hen meteen onder druk zetten. Ze zijn de gedoodverfde favoriet, maar moeten het wel nog waarmaken. Verdedigend staan we goed, dus daar kunnen we kracht uit putten. En dan moeten we gewoon efficiënt zijn, strafcorners afwdingen en hen onder druk zetten." "Ons seizoen is hoe dan ook al geslaagd. We staan voor het eerst sinds lang in de finale en daar kan je alleen maar blij om zijn. Maar uiteraard gaan we nu vol voor de titel."

We moeten pittig beginnen. Gantoise is wel de gedoodverfde favoriet, maar moet het wel nog waarmaken. Stephanie De Groof, Dragons

Na een seizoen zonder nederlaag en één gelijkspel kan Gantoise de favorietenrol niet uit de weg gaan. Maar Alix Gerniers blijft met de voetjes op de grond. "Het zijn leuke statistieken, maar die betekenen niets in de play-offs." "Dragons is er misschien zelfs extra op gebrand om ons te verslaan. Alles begint weer van nul, in de finale moet het gebeuren. Daar ligt dan ook de volledige focus op." Het enige pijnpunt van Gantoise kunnen misschien shoot-outs zijn. "We hebben er de laatste weken veel op getraind", geeft Gerniers toe. "Onze keeper heeft ook enorme stappen gezet. Het blijft een loterij, maar we zullen er vol vertrouwen aan beginnen. Het is minder een vloek dan vroeger."

Finales op 8 en 9 mei