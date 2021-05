De gouden driehoeken van Genk en Club afgewogen: "Ik kies Onuachu boven Dost"

Eerst de indrukwekkende cijfers. "Ik zou ons aanvalstrio niet wilen ruilen met dat van Club Brugge", verkondigde Genk-trainer John van den Brom gisteren nog. Geeft hem eens ongelijk: zijn voorhoede was goed voor 80% van de competitiegoals (56/70) bij de Limburgers, met topschutter Paul Onuachu als grote uitschieter.

Junya Ito Paul Onuachu Theo Bongonda Matchen 33 34 30 Doelpunten 10 30 16 Assists 12 6 3

Over naar Club Brugge. Daar is de doelpuntenproductie veel meer gespreid over het hele team, met 18 verschillende doelpuntenmakers dit seizoen. Toch is ook bij blauw-zwart de driehoek voorin cruciaal. Noa Lang toont zich één van de meest efficiënte spelers van onze competitie, met een goal of assist om de 85 minuten. Ook de impact van Bas Dost is bijzonder hoog.

Charles De Ketelaere Bas Dost Noa Lang Matchen 33 14 25 Doelpunten 3 9 15 Assists 4 3 7

Het oordeel van Jelle Vossen

Junya Ito vs. Charles De Ketelaere

"Een fantastische speler - een beetje onderschat zelfs", zegt Vossen. "Ook zonder bal brengt hij veel diepgang met zijn snelheid en loopacties. Hij kan een defensie echt pijn doen. Zijn cijfers spreken ook boekdelen: 10 goals en 12 assists. En dat voor een Japanner die het Engels niet machtig is. Chapeau voor wat Ito allemaal laat zien."

De Ketelaere moet nog werken aan zijn statistieken. Jelle Vossen

"Ik speelde er nog even mee samen bij Club en je zag toen al zijn talent. Maar dat hij zo snel stappen zou zetten, had ik niet verwacht. De Ketelaere haalt een hoog niveau op dit moment. Alleen wordt het nu zaak om hem met de voeten op de grond te houden en zich rustig verder te ontwikkelen. En vooral nog zijn statistieken op te schroeven. Dat is momenteel zijn grote minpunt ten opzichte van Ito." De keuze van Vossen: Junya Ito

Theo Bongonda vs. Noa Lang

"Op zich verdient Bongonda een kans bij de Rode Duivels. Hij is heel beslissend voor Genk met zijn goals, assists en acties. Met zijn kwaliteiten was hij 15 jaar geleden ongetwijfeld titularis geweest bij onze nationale ploeg. Alleen: kijk eens naar de luxe van Martinez op die positie. Hazard, Mertens, Trossard... Dat zijn niet de minste en toch nog een ander niveau."

Het is moeilijk verdediger op Noa Lang omdat hij steeds vooruit denkt. Jelle Vossen

"Op dit moment is Noa Lang de beste speler van onze competitie. Zonder twijfel. Hij is iemand die altijd voor dreiging zorgt. Lang zoekt de 1-tegen-1-actie op en zorgt daardoor steeds voor gevaar. Het is bijzonder moeilijk om op hem te verdedigen omdat hij constant vooruit denkt." "Hij koppelt dat aan veel goals en assists - zijn cijfers zijn fenomenaal. Het wordt voor Club niet evident om hem te houden volgend seizoen." De keuze van Vossen: Noa Lang



Paul Onuachu vs. Bas Dost

"30 doelpunten in één seizoen: dat zegt bijzonder veel over je kwaliteiten. Er loopt geen betere spits rond in België dan Paul Onuachu. Voor tegenstanders is hij een lastig om tegen te spelen door zijn lichaamsbouw (2, 01 meter, red.)." "Zo'n types moeten het meestal hebben van lengte, maar ik zag Onuachu al knappe dingen doen met zijn zolen. Hij heeft dus ook voetballend vermogen. Met het oog op de toekomst past de Premier League perfect bij hem."

Types als Onuachu moeten het meestal hebben van hun lengte, maar hij is ook technisch onderlegd. Jelle Vossen