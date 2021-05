Chris Froome pareert de kritiek: "Daar moet ik eens mee lachen"

Sinds zijn zware val tijdens de verkenning van de Dauphiné-tijdrit in 2019 is Chris Froome niet meer de oude geweest. De Brit moest verschillende keren onder het mes en timmert eigenlijk nog altijd aan de weg terug.

"Dat er nu mensen zijn die roepen dat ik mijn fiets aan de haak moet hangen omdat ik er niks meer van kan, daar lach ik eens mee. Zulke mensen hebben er geen flauw benul van hoe ernstig mijn blessures waren", reageert Froome op de kritiek.

"Ze hebben geen idee hoe lang de weg was om opnieuw profrenner te worden. Ze weten niet wie ik ben, als mens. Ik ga niet zomaar opgeven. Ik weet dat ik nog veel werk heb, maar ik ga niet zomaar de handdoek gooien."

"In de Ronde van Catalonië (in maart, red) was het niveau nog te hoog gegrepen voor mij, maar stilaan voel ik me weer comfortabel in het wiel en in het peloton. Ik heb nog wat tijd nodig. En hoe meer kritiek ik te verduren krijg, hoe meer ik gemotiveerd word."