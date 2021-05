Australische basketbaltopper dreigt met boycot na "witgewassen" fotoshoot

Cambage postte ook nog videobeelden van 400m-loopster Cathy Freeman, die in 2000 als eerste inheemse Australische olympisch goud won. "Ik wil jullie er nog even aan herinneren dat het grooste Australische sportmoment aller tijden er kwam dankzij een zwarte inheemse vrouw", aldus Cambage.



Het AOC heeft begrip voor de kritiek van Cambage over de fotoshoot van de lingeriesponsor. "De atleten op die foto hadden de rijke diversiteit van de Australische olympische atleten beter kunnen en moeten vertegenwoordigen", klinkt het.



"Toch hebben hebben we een trotse geschiedens van het promoten van diversiteit in al haar vormen", benadrukt het AOC.



De 2,03m grote Liz Cambage is een van de beste basketbalspeelsters ter wereld. De 29-jarige Australische loodste haar land naar olympisch brons in 2012 en WK-zilver in 2018. In 2018 was ze ook de topschutter in de WNBA.