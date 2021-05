"Vincent Kompany is veel te goed voor Anderlecht, maar hij moet ergens beginnen"

"Kompany is van een ander niveau"

"Haalt Anderlecht volgend seizoen de Champions League", wilde één van de volgers van de Facebook Live met Frank Boeckx (ex-Anderlecht) gisteren weten.

"Anderlecht heeft de goede flow te pakken, maar het zou een wonder zijn dat ze de voorrondes volgend seizoen overleven", zegt de ex-doelman. "De tweede plaats is wel haalbaar, denk ik. Dit weekend zal veel zeggen, maar dat is voor elk weekend in de play-offs zo."

"Anderlecht komt uit een heel moeilijke situatie, dat is duidelijk. Maar Vincent Kompany heeft voor een nieuwe, frisse wind gezorgd. Ik ben blij dat ze in zijn project zijn blijven geloven."

"Ik heb nog wel goede coaches gehad, maar Kompany is van een ander niveau als persoon, voetbalkenner en trainer. Hij is eigenlijk te goed voor Anderlecht, maar hij moet ergens beginnen. Toevallig is Anderlecht net de club van zijn hart. Het is een win-win voor de twee kampen."

Kompany gaat dus een grote trainerscarrière tegemoet? "Ja, daar ben ik van overtuigd", is Boeckx duidelijk.

"Het is ook niet onlogisch. We hebben een gouden generatie voetballers en die hebben op een heel hoog niveau gespeeld. Als die hun kennis gaan meebrengen naar de Belgische velden, dan wordt het hier alleen maar beter. Kompany is daar nu de eerste van. En hij zal zeker niet de laatste zijn."