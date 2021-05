"Bekerfinale handbal van vorig jaar is flinke vijg na Pasen"

Bart Lenders, coach van Bocholt, heeft gemengde gevoelens. "Enerzijds ben ik tevreden dat het Belgische handbal eindelijk nog eens in beeld komt, maar anderzijds is die bekerfinale van vorig jaar, natuurlijk ook een flinke vijg na Pasen."

"Eens we op het terrein komen willen we uiteraard winnen, maar de spanning over mogelijke winst en verlies is er niet. We zijn sinds enkele weken gestart met een mini-competitie en ook al is de beleving daar niet echt groot, een nieuwe titel schatten we toch nog altijd hoger in dan een bekerzege."

"Bocholt en Wezet zijn goed gestart in de minicompetitie. Maar op basis van onze ervaring denk ik toch dat we favoriet zijn. Bocholt heeft al meer dan 10 trofeeën op de kast staan, Visé nog geen enkele. Verrassen kunnen ze ons ook niet, want hun trainer, Korneel Douven, was 4 jaar mijn assistent in Bocholt."