Tim Merlier vol vertrouwen voor de Giro: "Ik verwacht er veel van"

"Maar ik verwacht er wel veel van. Ik geloof dat ik voor ritwinst kan gaan, ook al komt er heel veel bij kijken. Zo heb je altijd wat geluk nodig qua positie. Pas als ik de Giro kan verlaten met een zege op zak is mijn debuut in een grote ronde geslaagd."

De Bondt: "Ik bereid me voor op het ergste"

Ook voor Dries De Bondt wordt het een groot avontuur. "Starten in een grote ronde is toch weer iets dat ik van mijn bucket list mag schrappen. En dat dan nog in de Belgische driekleur. Dat is een droompje dat in vervulling gaat."

"Ik ben benieuwd wat ik van mijn lichaam mag verwachten, vooral in de 2e en 3e week. Het is de eerste keer dat ik zo lang na elkaar zal koersen. Ik bereid me voor op het ergste, misschien valt het dan nog mee."

Louis Vervaeke is de enige renner bij Alpecin-Fenix die ooit al een grote ronde reed. "We moeten naar hem luisteren, zodat we geen al te grote fouten maken in de 1e week. Hij moet ons behoeden voor de 2e en 3e week."

De Bondt weet dat hij in de 1e week vooral voor ploegmaat Merlier moet werken. "Maar daarna zijn er kansen voor mezelf. Er zijn ritten waar types als ik het peloton kunnen verrassen."

"Ik ben alvast met een goeie vorm uit de klassiekers gekomen en hoop die te kunnen doortrekken tot de Giro."