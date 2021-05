Nadal en Osaka ontvangen de Laureus Awards, de "Oscar van de Sport"

Sinds 2000 kiezen meer dan 1.000 journalisten en sportpersoonlijkheden elk jaar een Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Vorig jaar moesten Lewis Hamilton en Lionel Messi de prijs bij de mannen delen, nu was er geen discussie dat Rafael Nadal de trofee moest krijgen. Eerder kreeg de Spanjaard, die voor de 13e keer Roland Garros won in 2020, de Laureus Award in 2011.

Nadal kreeg de voorkeur op LeBron James (basketbal), Robert Lewandowski (voetbal), Lewis Hamilton (Formule 1), Joshua Cheptegei en Armand Duplantis (allebei atletiek).



Bij de vrouwen was Naomi Osaka voor het tweede jaar op een rij genomineerd. Vorig jaar moest ze de prijs aan Simone Biles laten, maar haar zege op de US Open en Australian Open volstonden deze keer wel voor de bekroning.

Osaka hield als concurrenten Anna van der Breggen (wielrennen), Federica Brignone (skiën), Brigid Kosgei (atletiek), Wendie Renard (voetbal) en Breanna Stewart (basketbal) af.