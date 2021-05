Na de eend het testbeeld: EF pakt opnieuw uit met hippe Giro-outfit

Het is een kleurrijk shirt geworden dat ons een beetje doet denken aan het testbeeld. Maar dat was niet de inspiratie achter het shirt. "We wilden de verschillende kleuren die in nationale vlaggen voorkomen combineren in het shirt. Dat symboliseert het feit dat wielrennen mensen uit de hele wereld kan samenbrengen. We zijn trots om deze caleidoscoop te dragen."

De look werd tot in het detail doorgetrokken en komt terug op de sokken, de hartslagmeters, de fietsen en de drinkbussen van de renners.