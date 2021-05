Lotto-Soudal rekent op Ewan in de Giro: "Ik kom hier om te winnen, zoals altijd"

Toch zal Ewan de ritzeges niet cadeau krijgen, want met een sterk deelnemersveld is de concurrentie niet van de poes. "Met onder anderen Viviani, Gaviria, Groenewegen en Nizzolo zijn er veel gegadigden, en dan vergeet ik er zelfs nog een paar."

Het wordt nog een druk najaar voor Caleb Ewan, want na de Giro trekt de 26-jarige sprinter ook nog richting de Tour en de Vuelta. Overal wil hij een ritzege meegraaien, te beginnen in Italië. "Ik heb hier nog gewoond, dus ik ben altijd blij om terug te komen. De wielergekke Italianen maken het altijd bijzonder."

"Veel kans dat de sprints dit jaar chaotisch zijn"

De naam werd al genoemd, maar ook Dylan Groenewegen maakt voor het eerst zijn opwachting in het peloton sinds de zware crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Zijn de sprints sindsdien veiliger geworden?

"Sprinten is sowieso een gevaarlijk beroep, maar ik denk niet dat er ondertussen veel veranderd is. De dranghekken zijn het gevaarlijkst en zonder toeschouwers vallen die nog makkelijker omver."

"Volgens mij krijgen we dit jaar ook chaotische sprints te zien, want er zijn niet echt ploegen met een sterke lead-out. Veel renners zullen op het laatste moment moeten wachten om in de wind te komen en dan is het altijd chaotisch."