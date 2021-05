Jakobsen: "Geen excuses gekregen van Groenewegen, verbaasd over zijn uitspraken"

Fabio Jakobsen rijdt weer rond in het peloton, maar de renner van Deceuninck-Quick Step draagt nog steeds de gevolgen van zijn zware val in de Ronde van Polen in augustus vorig jaar. Hij kreeg daar een kwak van Dylan Groenewegen. Die werd lange tijd geschorst en zal dit weekend pas zijn comeback maken.

Het wederoptreden van Groenewegen kreeg veel media-aandacht en in een interview eind april vertelde de sprinter van Jumbo-Visma dat hij "een fijn gesprek" had met Jakobsen (zie Lees ook). "We hebben allebei ons hart kunnen luchten. Het is niet zo dat we nu bij elkaar op de koffie gaan. Dat deden we vroeger ook niet. We kunnen nu wel weer als sportmannen vooruitkijken", zei hij.

Over de precieze inhoud van het gesprek zei Groenewegen weinig, maar Jakobsen heeft op Twitter zijn versie van de feiten gegeven. "Ik was verrast door de uitspraken van Groenewegen over onze ontmoeting. De inhoud moest vertrouwelijk blijven, dat was iets tussen ons en onze advocaten. Ik ben dan ook teleurgesteld dat Dylan er toch over gesproken heeft. Ik zal dat niet doen."

"Maar ik wil nu wel de puntjes op de i zetten. Groenewegen heeft mij persoonlijk geen excuses aangeboden en hij weigert ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Ik hoop nog altijd een akkoord te vinden met hem, maar daar zijn twee partijen voor nodig. Meer zal ik niet zeggen, mijn advocaten nemen nu de volgende stappen."