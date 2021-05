Groenewegen: "Ik voel weer de spanning van een koers, dat was lang geleden"

Op negatieve reacties, uit het peloton of van de fans, is Groenewegen voorbereid. "Iedereen gaat anders om met zijn emoties. Dat moet ik respecteren."

Omdat de schorsing van Dylan Groenewegen na zijn duw aan Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen net is afgelopen, maakt de Nederlander komende zaterdag meteen zijn comeback op het hoogste podium, de Giro.

"Een sprint tegen Fabio, dat is het allermooiste"

Groenewegen is niet naar Italië afgezakt om enkel maar de hoop te vullen. Hij zou graag tonen dat hij zijn snelle benen niet is kwijtgespeeld. "Ik weet wel min of meer waar ik sta, want we hebben allemaal wattagemeteres aan onze fiets hangen."

"De cijfers zijn gewoon heel goed, maar ik moet nog zien wat dat in een peloton geeft. En hoe zal ik die sprint beleven? Mentaal is er veel gebeurd. Dat wordt afwachten."

Groenewegen ziet Ewan als een belangrijke concurrent. "Maar ook Merlier is in goeden doen. En ik houd ook rekening met Viviani en Gaviria en dan vergeet ik er wellicht nog een paar."

Fabio Jakobsen is er in Italië niet bij. "Een sprint tegen Fabio, dat zou het allermooiste zijn. Na 5 augustus leek die droom heel ver weg, maar nu komen we beetje bij beetje terug. Met Fabio gaat het gelukkig naar omstandigheden goed en ik ben er nu ook. Wie weet kunnen we na de Giro een mooie sprint tegen elkaar rijden."