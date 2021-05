Giro-sterren: "Evenepoel heeft te veel adelbrieven om hem geen ster te geven"

Sterren uitdelen voor het eindklassement in een grote ronde is geen sinecure. "Spelingen van het lot kun je niet uitsluiten", zegt Renaat Schotte. "Denk maar aan vorig jaar: Geraint Thomas viel letterlijk uit door een bidon en Simon Yates en Steven Kruijswijk werden getroffen door corona. En je moet keuzes maken: George Bennett (Jumbo-Visma) heeft bijvoorbeeld mijn selectie net niet gehaald, maar kan straks in Milaan in de top 5 staan."

*** Egan Bernal en Simon Yates

"Geen verrassingen bij mijn topfavorieten", zegt Renaat Schotte. "Noblesse oblige voor Egan Bernal, gezien zijn status als ex-Tourwinnaar kan hij niet onder die favorietenrol uit." "Hij heeft geen aanloopkoers meer gereden, al dan niet door rugproblemen, dus dat is wel een vraagteken. Maar zijn voorjaar was sterk met zijn derde plaats in de Strade Bianche en vierde plaats in een heel zware Tirreno." "Bernal is zijn carrière ook begonnen in Italië, praat Italiaans en heeft nog een tijdje in Turijn (startplaats van de Giro) gewoond. Als iemand zijn hoofd bij de koers heeft, dan kan er veel. Vraag is alleen of zijn rug en benen zullen volgen."

Voor Simon Yates staat er nog een rekening open met de Giro. Hij zal zijn zwanenzang op de Finestre in 2018 nog niet vergeten zijn.

Ook Simon Yates krijgt 3 sterren. "Als winnaar van de Tour of the Alps is hij de man van het moment. De vraag is dan natuurlijk of hij niet te vroeg gepiekt heeft?" "Maar er staat nog een rekening open met de Giro. Hij zal zijn zwanenzang op de Finestre in 2018 nog niet vergeten zijn en heeft met de Vuelta 2018 bewezen dat hij een grote ronde kan winnen. Hij zal erop gebrand zijn om te laten zien dat hij ook in de laars kan winnen."

** Joao Almeida, Hugh Carthy en Jai Hindley

Hier heeft Renaat Schotte gekozen voor renners die in 2020 goed gepresteerd hebben in een grote ronde: Joao Almeida, Hugh Carthy en Jai Hindley. "Joao Almeida is de aangeduide kopman bij Deceuninck-Quick Step. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut 4e en droeg hij 15 dagen het roze. Met een sterke Wolfpack in steun is het tijd voor een stapje hoger." "Hugh Carthy was vorig jaar derde in de Vuelta en won op de Angliru. Hij krijgt in Italië een uitgelezen terrein om zijn ding te doen. Zo'n zware slotweek lijkt ideaal voor hem en hij zal voor niet minder gaan dan een podiumplaats." "Jai Hindley werd vorig jaar tweede en met andere tactische ploegkeuzes had er misschien meer ingezeten. Hij heeft nu van het roze geproefd en dat zal absoluut smaken naar meer. Hindley krijgt Romain Bardet in steun en zal vastbesloten zijn om de lijn van vorig jaar door te trekken."

* Vlasov, Evenepoel, Nibali, Landa en Buchmann

Remco Evenepoel krijgt van Renaat Schotte 1 ster achter zijn naam. "Dat is op basis van zijn talent en ondanks zijn lange inactiviteit. Ook al is het zijn debuut in een grote ronde, hij heeft te veel adelbrieven om hem geen ster te geven." "Hij is sterk omringd met ploegmaats die in topvorm zijn. Of het dan voor Almeida of Evenepoel zal zijn, dat zal het asfalt in de bergen uitwijzen. We zullen zien hoe ver het schip strandt." "Mikel Landa werd vorig jaar vierde in de Tour en heeft een goed verleden met de Giro. Een Landa die zijn eigen kans mag gaan - met een straffe adjunct als Pello Bilbao - hoort er altijd bij."

De "Haai" zal zijn rol spelen, desnoods door de Giro te laten ontploffen.

"Ook Emanuel Buchmann hoort in dit rijtje thuis. In de Tour van 2019 (4e plaats) heeft hij zijn volgerscapaciteiten getoond. Hij gaat altijd voor het klassement en hij zet dit jaar alles op de Giro en niet op de Tour."

"Elke Giro heeft zijn obligate ex-Oostblokker. Ik moest kiezen tussen Pavel Sivakov en Aleksandr Vlasov en heb voor die laatste gekozen. Vlasov reed vorig jaar top 10 in de Vuelta en kan zijn eigen kans gaan, in tegenstelling tot Sivakov die in steun van Bernal zal rijden."

Opvallend, ook Vincenzo Nibali krijgt een ster. "Against all odds, maar dat is exact de uitgangspositie die hij wil. Hij wordt nu onderschat, door zijn leeftijd en polsbreuk, maar heeft een eergierigheid die niet te onderschatten valt. De "Haai" zal zijn rol spelen, desnoods door de Giro te laten ontploffen."

