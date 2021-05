Eden Hazard biedt excuses aan: "Wou de fans van Real niet beledigen"

Eden Hazard werd na de uitschakeling tegen Chelsea in Spanje overladen met alle zonden van Israël. Niet zozeer omdat hij zó dramatisch had gespeeld, maar vooral omdat hij na de match voor het zicht van de camera aan het dollen was met zijn voormalige ploegmaats.

In de Spaanse pers werd de toekomst van Hazard bij Real al ten grave gedragen, maar de Belg zelf wil nog altijd tonen dat hij de club veel kan bijbrengen.

"Het spijt mij", begint hij zijn bericht op Instagram. "Ik heb vandaag heel wat opinies over mij gelezen. Het was nooit mijn bedoeling om de fans van Real Madrid voor het hoofd te stoten."

"Het is altijd mijn droom geweest om voor Real te spelen. Ik ben naar hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij, we moeten nu samen vechten voor de landstitel. Hala Madrid!"

Afwachten of die excuses volstaan om de fans, de pers en misschien zelfs zijn eigen ploegmaats weer op Hazards hand te krijgen.