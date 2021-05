Eddy Snelders: "Tuchel heeft op korte tijd knap werk geleverd bij Chelsea"

"Real moest komen en dus was het plan van Chelsea duidelijk: veel mensen achter de bal en in de omschakeling snel proberen tegen te prikken. Real was kwetsbaar achterin en daar hebben de Engelsen goed gebruik van gemaakt. De bezoekers werden er gewoon uitgelopen."

Na het 1-1-gelijkspel in Madrid moesten de manschappen van Zidane gisteren hoe dan ook scoren op Stamford Bridge. Toch kon Real nooit de indruk wekken dat een nieuwe CL-triomf erin zat. Hazard en Courtois gingen dan ook roemloos ten onder in hun vroegere speeltuin.

Ook Hazard had het moeilijk om zijn stempel te drukken tegen zijn ex-club. Onze landgenoot begon in de basis, maar miste duidelijk nog wedstrijdritme. "Hij moest opboksen tegen fysiek sterke jongens en kreeg weinig ruimte. De snedigheid was er niet en in het duel trek je dan steeds aan het kortste eind."

"Zidane zal Hazard wel nog wat wedstrijdritme laten opdoen in de competitie, maar momenteel is hij nog ver verwijderd van zijn topconditie. Voor het EK is er wel nog even tijd. Stel je maar eens voor dat Hazard daar wel schittert, ik denk dat ze bij Real dan eens zuur zullen kijken."