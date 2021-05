Drievoudig olympisch atletiekkampioen Tamara Press is overleden

De zusjes Irina en Tamara Press waren van vele markten thuis. Irina won op de Spelen van Rome, in 1960, goud op de 80 meter horden en plakte daar 4 jaar later goud op de vijfkamp aan. Haar zus Tamara was de krachtpatser van de twee. Ze won 2 olympische titels in het kogelstoten en 1 in het discuswerpen.

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog waren de zusjes Press aan de andere kant van het IJzeren Gordijn een makkelijk doelwit voor het Amerikaanse publiek. Ze waren door hun mannelijke uiterlijk de tegenpool van de gracieuze sprintster Wilma Rudolph.

Naast spot moesten Irina en Tamara Press ook leven met verdachtmakingen over hun geslacht, een thema dat met onder meer de hyperandrogene loopster Caster Semenya nog altijd brandend actueel is. Zowel de zussen Press als de autoriteiten in de Sovjetunie reageerden daar steeds heftig op. Maar toen in 1966 geslachtstesten werden ingevoerd in de atletiek verdwenen de twee wel van het toneel.

Tamara Press, geboren in het huidige Oekraïne, bleef na haar actieve carrière in de atletiek als coach. Ze schreef ook verschillende boeken. Ze was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van een sportmuseum in Moskou. Press overleed een week geleden al in het ziekenhuis. Ze werd 83 jaar.