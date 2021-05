United-coach Solskjaer na fanprotesten: "Het moet op een beschaafde manier gebeuren"

De United-fans zijn al langer ontevreden met de Amerikaase familie Glazer als clubeigenaar. Toch lijkt het mislukte 'Super League-project' nu de druppel te zijn die de emmer doet overlopen. Naar aanleiding van de felle protesten sprak ook coach Ole Gunnar Solskjaer zijn supporters toe.

"We moeten luisteren naar wat de fans te zeggen hebben. Maar als men inbreekt en er politieagenten gewond raken dan gaat het veel te ver", veroordeelde de Noorse trainer het geweldadige gedrag van de fans.

"Het is overduidelijk dat we voor serieuze uitdagingen staan, maar deze kunnen enkel opgelost worden door goed te communiceren met elkaar. We staan momenteel voortdurend in contact met onze supportersgroepen en dat is alleen maar bevorderlijk voor de toekomst", blijft Solskjaer positief.

"De eigenaars hebben toegegeven dat ze fout zaten en dat is al een goed begin. Nu moeten we gewoon zorgen dat we hier allemaal samen doorkomen."