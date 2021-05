Schoonspringer Nathan Baeckeland wordt 51e bij wereldbekerdebuut in Tokio

Nathan Baeckeland, een ex-trampolinespringer, timmert met een Engelse coach in de Verenigde Staten aan een duikcarrière. Het was zijn eerste deelname aan een wereldbekercompetitie.

Die vond plaats in de zwemhal waar komende zomer ook de olympische competitie plaatsgrijpt. Baeckeland behaalde in de kwalificaties een score van 280.20 punten, goed voor de 51e plaats op 54.

"Hoewel dit niet de prestatie was waar ik op hoopte, was het een ongelooflijke ervaring om me met de wereldtop te meten. Ik ben zo trots en vereerd dat ik de eerste was die België mocht vertegenwoordigen", postte de student op Instagram.

De Brit Daniel Goodfellow zette met 487.50 punten de hoogste score neer. Alleen de top 18 mocht zich opmaken voor de halve finales. Een plaats bij de beste 18 leverde ook een ticket voor de Olympische Spelen op.