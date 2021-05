Roma-coach Fonseca over zijn opvolger Mourinho: "Hij zal het geweldig doen"

In de persconferentie voor de match tegen Manchester United moest Paulo Fonseca meer vragen beantwoorden over zijn eigen toekomst en die van opvolger José Mourinho dan over de return zelf.

Fonseca maakte het journaille meteen duidelijk dat hij zich tot zijn laatste dag zal inspannen voor Roma. "Ik ben nog net zo gemotiveerd als mijn eerste dag hier", verzekert hij. "Als ik eerlijk ben, vond ik het sowieso tijd om een andere weg in te slaan, weg van Roma."

Fonseca vindt dat de club een goeie keuze heeft gemaakt met Mourinho als zijn opvolger. "We weten allemaal dat hij een fantastische coach is. Ik denk dat hij het geweldig zal doen."

Ten slotte werd Fonseca toch ook nog een enkele vraag gesteld over de match tegen United. Roma moet een 6-2-nederlaag zien op te halen. Niet onmogelijk, denkt de coach. "Het is natuurlijk niet makkelijk om United met 4-0 te verslaan, maar ik heb al veel zien gebeuren in het voetbal. Ik geloof in alles."