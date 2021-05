Remco Evenepoel grapt: "João en ik zullen de roze trui in tweeën delen"

Evenepoel deed het dan maar met 2 lange hoogtestages. "Ik was bijna 2 maanden van huis weg, dat is mentaal toch zwaar. Maar het weer was goed, net als het gezelschap (zijn ploegmaat Almeida onder meer)."

"Ik weet dat we een risico nemen door zonder koersritme aan de start te komen. Ik heb bijna een jaar niet gekoerst. Je kunt je niet 100% voorbereiden. We wilden ons ook niet opjagen, wilden onszelf geen druk opleggen om eerder klaar te zijn."

"Wat ik van de bergritten verwacht? Dat zullen jullie op tv zien"

Alle vragen over zijn persoonlijke ambities wimpelde Evenepoel vakkundig af. Meteen roze pakken in de openingstijdrit? "Ik zal voluit gaan en train vaak op de tijdritfiets, maar de wereldkampioen (Ganna) staat aan de start en voor mij is Rémi (Cavagna) de te kloppen man."

Zijn kansen in de bergritten dan? "Dat zal je op televisie moeten ontdekken. Ik heb niet boven 2.000 meter gekoerst, enkel getraind. Maar trainen en koersen is nog iets anders natuurlijk. We zullen over 3 weken wel zien."

Als het over een favoriet voor de eindzege gaat, antwoordt Evenepoel op zijn Evenepoels. "Ik zal João (Almeida) zeggen en hij zal dan mijn naam zeggen. We zullen de roze trui in tweeën delen (lacht)."

Mocht Evenepoel toch met het roze pronken in Milaan, dan weet hij in wiens voetsporen hij treedt. "Of ik Johan De Muynck ken? Natuurlijk! De laatste Belgische winnaar van de Ronde va Italië. De laatste Belgische winnaar van een grote ronde zelfs. Toevallig is Johan De Muynck ook de naam van onze slager in Schepdaal. Wie goed vlees wil, 1 adres: Johan De Muynck."