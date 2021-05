Qatarese regeringswoordvoerder slaat terug: "Kritiek op WK is misplaatst"

Waarom is er kritiek? De Britse krant The Guardian had in een artikel aangetoond dat er sinds de toewijzing (2010) van het WK aan Qatar minstens 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden bij de bouw van voetbalstadions en infrastructuur.



Die onthulling botste op veel protest in de internationale voetbalwereld. Zo bereikte de kritiek zijn kookpunt tijdens de kwalificatiewedstrijden eind maart.

Heel wat nationale teams lanceerden toen verschillende acties, om de schending van de mensenrechten daar, aan te pakken. De Rode Duivels kozen bijvoorbeeld voor de boodschap "Football Supports Change", Die Mannschaft ging voor "Human Rights".