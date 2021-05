PSG-spelers hekelen ref: "Als wij zoiets zeggen, worden we weken geschorst"

In de terugwedstrijd van de halve finales kon PSG eigenlijk op geen enkel moment aanspraken maken op de kwalificatie voor de finale, tot frustratie van enkele spelers.

Na afloop moest vooral scheidsrechter Björn Kuipers het ontgelden. De Nederlander gaf PSG vroeg in de wedstrijd geen penalty, wat op basis van de beelden correct leek, en stuurde in de 2e helft ook Angel Di Maria naar de kleedkamers na een forse overtreding op Fernandinho.

Ander Herrera trok van leer bij RMC Sport: "Er wordt altijd veel gesproken over respect, respect voor scheidsrechters. Maar de ref zei "fuck off" tegen Leandro Paredes. Als wij zoiets zeggen, worden we meteen vier weken geschorst", fulmineerde de Spanjaard.

Bij ploegmaat Marco Verratti klonk hetzelfde liedje. "De scheidsrechter zei "fuck you" tegen mij. Ik praat veel met de ref, maar zoiets zou ik nooit zeggen. Dan zou ik tien matchen geschorst worden", aldus de Italiaan.

"Vanaf de zijlijn heb ik niks gehoord, maar ik geloof mijn spelers", reageerde PSG-coach Mauricio Pochettino. "Misschien zal de UEFA de zaak wel onderzoeken. Maar goed, het mag geen excuus zijn voor het feit dat we niet in de finale staan. Daarom zijn we bijzonder teleurgesteld."