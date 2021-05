OH Leuven zet door drie coronagevallen vroegtijdig punt achter seizoen

OHL heeft de namen van de drie individuen die een positieve test aflegden niet bekendgemaakt. Ze vertoonden in elk geval geen symptomen, maar gaan conform de richtlijnen wel 10 dagen in quarantaine. Later deze week volgt een nieuwe coronatest.

"We volgen de protocollen van de Pro League nauwgezet op", klinkt het bij de club.

Door de coronagevallen voelde OHL zich genoodzaakt de resterende trainingen en de oefenwedstrijd tegen Sporting Charleroi van deze week te schrappen. Het seizoen van de Leuvenaars zit er zo vroeger dan voorzien op. Er is beslist om de trainingen niet meer te hervatten.