Moet Finland zijn topschutter Teemu Pukki missen tegen de Rode Duivels?

Teemu Pukki was vorig seizoen een van de revelaties in de Premier League, maar ook in de Championship blijft de Fin de weg naar de goal vlot vinden. Ook dit seizoen was hij goed voor 26 doelpunten in 42 matchen.

Ook voor Finland is Pukki een talisman. Geen enkele actieve landgenoot komt nog maar in de buurt van zijn doelpuntenproductie. Maar de doelpuntenmachine van de Finse Sportman van het Jaar valt nu stil.

Norwich laat weten dat Pukki de ligamenten van zijn rechterenkel heeft beschadigd en hierdoor de laatste competitiematch mist. Hoelang hij buiten strijd zal zijn, moet uit meer scans blijken.

De Fins bondscoach Kanerva zal de uitslag van die onderzoeken alvast met argusogen volgen. Finland is op het EK ingedeeld in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni treffen de Belgen Finland in hun laatste groepsmatch in Sint-Petersburg.