Marc Willems over topprestatie Kimeli: "Enorm straf om meteen zo'n tijd te lopen"

Met een tijd van 27'22"50 liep Kimeli bij zijn eerste 10.000 meter meteen de op een na beste Belgische chrono ooit. Hoewel de 5.000 meter het hoofddoel blijft op de Olympische Spelen opent deze prestatie volgens Willems wel perspectieven voor de toekomst.

"In Tokio loopt hij sowieso de 5.000 meter, maar met zijn tijd van gisteren op de 10.000 meter is een selectie voor het WK van 2022 ook al binnen. Het zou dus wel kunnen dat Kimeli in de toekomst beide nummers combineert", legt Marc Willems uit.

"Het blijft namelijk moeilijk te zeggen of hij in de laatste ronden van de 5.000 meter nog snel genoeg is om mee te gaan met de echte toppers. Als Kimeli dat op de 10.000 meter wel kan, ligt zijn toekomst misschien bij de dubbel 5 en 10 kilometer. Meer dan bij de combinatie van de 1.500 en 5.000 meter."