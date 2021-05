Manchester United - Liverpool wordt op 13 mei ingehaald

Afgelopen zondag protesteerden meer dan duizend fans tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars van Manchester United. Enkele honderden supporters drongen Old Trafford binnen. Vlakbij het stadion werden flessen en hekken naar de politie gegooid. Zes agenten raakten gewond.

Uit veiligheidsoverwegingen moest de topper tegen Liverpool afgelast worden. Die wedstrijd wordt nu ingehaald op 13 mei, volgende week donderdag is dat.

Het team van Ole Gunnar Solskjaer heeft een drukke periode voor de boeg, met vier wedstrijden in acht dagen. Nu donderdag speelt Manchester United in Italië tegen AS Roma de terugmatch van de halve finale van de Europa League. Zondag gaat het op bezoek bij Aston Villa en dinsdag 11 mei speelt het tegen Leicester.