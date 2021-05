KV Oostende na zitting BAS: "We voorspellen geen verdere problemen"

KV Oostende botste voor de Licentiecommissie van de voetbalbond op een njet en bewandelde dan maar het geijkte pad richting het BAS. Daar moest het zich vandaag komen verdedigen.

De Licentiecommissie verweet Oostende onder meer een onvolledig dossier, waardoor het onduidelijk was of de financiële continuïteit van de club gewaarborgd is.

"Alle documenten die men vroeg, hebben we voorgelegd", laat Oostende weten. "De zitting was dan ook kort en constructief." De club is dan ook overtuigd van een goeie afloop, al kan het BAS dat zelf natuurlijk anders zien. Uiterlijk op 10 mei wordt de knoop doorgehakt.

Ook Moeskroen kreeg in eerste instantie geen licentie, maar zij moeten zich morgen komen verantwoorden bij het BAS. Clubs die geen proflicentie krijgen, worden teruggezet naar 2e nationale (het vroegere 2e amateur).