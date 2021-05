Isaac Kimeli na topprestatie op 10.000 meter: "Dit had ik echt niet verwacht"

Isaac Kimeli liep in de Zweedse hoofdstad 27'22"50 op de 10.000 meter. Alleen Belgische recordhouder Mohammed Mourhit (26'52"30) liep ooit sneller. "De omstandigheden waren eigenlijk niet ideaal. Het was best koud en er stond een strakke wind", vertelt Kimeli over de race. "Ik kwam zonder ervaring aan de start en na 5.000 meter passeerden we in 13’45. Toen dacht ik bij mezelf: "Dit gaat nog lang duren." Bovendien werd er na het wegvallen van de tempomaker ook meer geduwd en getrokken. Het tempo was ook heel onregelmatig." "Ik kreeg tussen de 7e en 8e kilometer een moeilijk moment, maar gelukkig was m’n coach Tim er om me aan te moedigen. Ik heb mezelf daardoor ook moed kunnen inpraten om niet te lossen.”

Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben naar Stockholm gevlogen met het idee dat ik gewoon moest lopen om te zien wat het zou brengen. Isaac Kimeli

“In de slotkilometer voelde ik me plots heel fris. Ik wilde eigenlijk al op 600 meter van het einde beginnen te versnellen. Onderweg wist ik ook dat ik beter kon doen dan Bashir Abdi én dat gaf me toch wel vleugels." "Ik heb toch nog even gewacht tot het ingaan van de laatste ronde. Die slotronde liep ik ongeveer 56 seconden, wat voor een debuut zeker in orde is." “Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben naar Stockholm gevlogen met het idee dat ik gewoon moest lopen om te zien wat het zou brengen."



Nieuwe spikes in Tokio

Isaac Kimeli heeft nu de olympische limiet voor de 5.000 meter én de 10.000 meter gelopen. "Dat is mooi, net zoals de WK-limiet voor volgend jaar. De focus blijft dit jaar in elk geval op de 5.000m. Het zou niet slim zijn om nu nog af te wijken van het plan waar we al jaren aan werken", weet Kimeli. "Op de Spelen zullen de omstandigheden loodzwaar zijn, waardoor 3 wedstrijden met de reeksen en hopelijk finale op 5.000 meter en rechtstreekse finale op de 10.000 meter te veel lijken. In de toekomst wil ik echter maar wat graag ook op kampioenschappen aan de slag op die 10.000 meter."

Hoe ziet de weg naar Tokio er nog uit voor Kimeli? "Vandaag vertrek ik naar het Portugese Monte Gordo voor een korte trainingsstage. Daarna loop ik op 19 mei een pittige 3.000 meter in Ostrava."

Drie wedstrijden met de reeksen en hopelijk finale op 5.000 meter én rechtstreekse finale op de 10.000 meter lijken me wat te veel voor de Spelen. Isaac Kimeli