Het wangedrag van de 'Bad Boys' bij PSG verklaard: "Ze zijn vedetten in een statuscultuur"

De Bad Boys van Parijs. Stilaan groeit de kwalijke reputatie van PSG als slechtste verliezers van het Europese topvoetbal. Gisteren tegen City kookten de potjes nog maar eens over. Waar ligt dat aan? En hoe nefast is dat voor de prestaties van de Franse topclub? Trainer Hein Vanhaezebrouck en sportpsycholoog Jef Brouwers geven de antwoorden.

Di Maria gaf uit frustratie een schop aan Fernandinho. Een paar minuten later haalde Kimpembe het kapmes boven. En voor de tv-camera's trapte Ander Herrera nog eens verbaal na richting de arbitrage.

Gisteravond heeft PSG ook geen Fair Play-prijs gewonnen tegen City. Het was een klein wonder dat het maar bij één rode kaart bleef. De zoveelste keer dat de Franse topclub de controle verliest als het niet loopt zoals het moet. Begin dit seizoen maar liefst 3 uitsluitingen op het einde van een verliesmatch tegen Marseille. En vorige maand nog Neymar die rood kreeg tijdens de nederlaag in de topper tegen Rijsel.

In Parijs voelen ze zich hét van het. Dat is ook in het voetbal zo. AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck voorspelde gisteren zelfs voor de match dat het weer zou ontsporen. "Het is een beetje eigen aan de Parijse mentaliteit", beweert de coach. "De Lichtstad waar iedereen zich hét van het voelt. Ook in het voetbal vinden ze dat. En als het dan eens tegenzit, durven de lichtjes nogal snel uitgaan." "Er zijn een paar jongens die voelen dat het voorbij is. En dan verliezen ze volledig de controle. Dat is eigenlijk bij zowat het hele elftal het geval. Betreurenswaardig op dat niveau."

Invloed van de banlieue en vedetten als probleemgevallen

Ook sportpsycholoog Jef Brouwers vermoedt dat de cultuur van de stad een invloed heeft op de gedragingen bij PSG. "In Frankrijk heerst een grote statuscultuur. En het voetbal is nog altijd vooral van de banlieue. Zeker in Parijs. Dat zijn dan de schurkjes, hé." "Bij Manchester City zie je dat niet. Daar zijn het brave jongens die met de rugzak naar het werk gaan. Opgeleid om emotioneel intelligent te blijven om te kunnen winnen. PSG, dat zijn gewoon vedetten."

De Bruyne wil zijn ploegmaats constant beter maken. De jongens van PSG willen vooral hun eigen imago verbeteren. Sportpsycholoog Jef Brouwers

Vanhaezebrouck merkt dat daar vooral het probleem ligt in de kleedkamer van PSG. "Als coach reken je op sommige spelers om de moeilijke jongens te beheersen. Alleen: bij PSG zijn vooral de grote vedetten de probleemgevallen." "Neymar, Verratti, Di Maria, zelfs Mbappé... Zij zijn het probleem, terwijl ze eigenlijk leiding zouden moeten geven aan de anderen. Maar de kleine namen durven hen niet te corrigeren."

Trainer staat machteloos

Het zorgt ervoor dat het collectief veel minder sterk wordt. Brouwers: "Kijk, Kevin De Bruyne is iemand die constant vraagt aan zijn medespelers: 'Hoe wil je de bal?' Hij maakt de jongens rond hem beter. Bij PSG foeteren de grote namen liever op hun ploegmaats. En proberen ze hun eigen imago beter te maken."

Volgens Jef Brouwers maakt Kevin De Bruyne zijn ploegmaats beter, bij PSG foeteren ze vooral op elkaar

De grote vraag: in hoeverre kan een trainer die scheve situatie bijsturen? "Het is niet gemakkelijk om daarmee als coach om te gaan", aldus Vanhaezebrouck. Zeker niet voor Pochettino, die tijdens het seizoen arriveerde en de selectie dus niet naar zijn hand kon zetten."

Brouwers treedt Vanhaezebrouck bij: "Als coach kan je hier niks aan doen. Het is zaak om permanent proactief te werken. Het perfecte voorbeeld is de Rode Duivels. Daar heeft Roberto Martinez een cultuur geïnstalleerd die draait om voetbal, niet om randzaken of ego's. Iedereen accepteert de hele selectie."