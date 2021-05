Futsal Red Flames, met Imke Courtois, overleven eerste voorronde EK

België was in groep C van de EK-voorronde ingedeeld met Kazachstan en Gibraltar, dat het minitoernooi organiseerde. Omdat de Kazakken vanwege corona niet naar de dwergstaat in Spanje afzakten, moest een rechtstreeks duel met Gibraltar uitmaken wie naar de hoofdronde van het EK zou doorstromen.

Het werd een uiterst spannende wedstrijd. Van Roie en Taquet brachten België snel op een 0-2-voorsprong, maar Viagas en Robba dwongen verlengingen af voor Gibraltar. Daarin scoorden beide teams nog 1 keer, met daarbij een 2e treffer van Van Roie.

Penalty's beslisten over de match, waarbij aanvoerder Imke Courtois haar verantwoordelijkheid nam en meteen scoorde. Ook Meyers en Wijns misten niet, maar missers van Meeuwis en Rosala maakten het wel weer spannend. Uiteindelijk ging de 8e penalty van Gibraltar de mist in, terwijl Taquet wel scoorde.

België plaatst zich zo voor de volgende ronde (19-22 oktober), waarin het in een groep komt met Oekraïne, Finland en Tsjechië. De 4 groepswinnaars spelen dan de eindronde.