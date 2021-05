Emotionele Guardiola bedankt o.a. Kompany: "CL-finale is vrucht van 5 jaar arbeid"

Voor het eerst in de clubgeschiedenis heeft Manchester City de finale van de Champions League bereikt. En dat maakte coach Pep Guardiola zowaar emotioneel: "Dit was een reis van 4 of 5 jaar." De Spanjaard kreeg ook felicitaties van zijn sportieve PSG-collega Mauricio Pochettino.

Een 1/8e finale tegen Monaco en kwartfinales tegen Liverpool, Tottenham en Lyon, daar strandde de voorbije jaren het Champions League-schip van Guardiola, die sinds 2016 in Manchester werkt. Na de 1-2 in Parijs lonkte de finale al, de 2 goals van Mahrez gisteren (2-0) trokken de Citizens over de streep. Guardiola kan eindelijk beginnen te dromen van een 3e Beker met de Grote Oren na die van 2009 en 2011 met Barcelona. "Wat we de voorbije 4 jaar gedaan hebben, is ongelooflijk", haalde de 50-jarige coach de grote woorden boven. "De Champions League is de lastigste competitie en de finale halen was voor ons de moeilijkste opdracht." "We verdienen daar te staan voor alles wat deze club de voorbije 4 of 5 jaar heeft gedaan. Dit is het vrucht van jaren hard werken" Rome is niet op 1 dag gebouwd en City ook niet, maakte Guardiola duidelijk. "Ik wil de oud-spelers bedanken die ons sinds de overname naar een hoger niveau hebben geleid: Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, David Silva en Sergio Agüero. Dit bereiken we dankzij hen, zij hebben ons naar een ander niveau gebracht."

"Dit gaat niet enkel over geld, dit gaat over alle mensen achter de schermen"

Guardiola ging het rijtje af: van eigenaar, over voorzitter tot bestuur en administratie bij de club: iedereen kreeg zijn bedankje. "Deze club bestaat dankzij alle mensen die achter de schermen werken, zoals ook de greenkeepers, die tijdens de rust in actie traden."

"Dit gaat niet enkel over geld. Als je dat denkt, dan denk je verkeerd." De coach gaf ook aan dat zijn spelers een enorme boost kregen voor de match door het warme welkom dat de fans hen gaven, toen ze het stadion binnenkwamen. "Dat was geweldig. Zonder hen is het niet hetzelfde. Het voelt raar om zo'n belangrijke match in een leeg stadion te spelen. We missen de fans enorm, dit resultaat is van hen." "Het is ongelooflijk dat we de ploeg verslaan die Barcelona en Bayern uitgeschakeld heeft. En dat met 4-1 overall. In de 1e helft hadden we heel wat moeite, omdat we niet konden pressen. In de 2e helft waren we veel, veel beter. Dit is een geweldig mooie overwinning."

Pochettino: "Afwezigheid Mbappé mag geen excuus zijn"

Na de snelle 1-0 van Mahrez werd de taak van City wat makkelijker, al moest PSG ook toen gewoon nog 2 keer scoren, zoals ook vooraf nodig was. Na de 2-0 pakte een gefrustreerde Angel Di Maria rood, waardoor het Parijse kalf nog meer verdronk. En dan was PSG al gehavend aan de match begonnen, want Kylian Mbappé was niet fit genoeg om te starten met een pijnlijke kuit. Dat toonde zich in de statistieken: de Franse kampioen kon geen schot tussen het kader produceren (al was er wel een bal op de lat). Coach Pochettino relativeerde de afwezigheid van de 22-jarige spits: "Dat mag geen excuus zijn, we zijn een team. Natuurlijk is het jammer dat hij het team niet kan helpen, maar we mogen dat niet als excuus gebruiken, want de prestatie van het team was goed." Zijn spelers hekelden de ref, die hen lelijke dingen zou toegeworpen hebben. Ook daarbij bleef de Argentijnse coach kalm: "Vanaf de zijlijn heb ik niks gehoord, maar ik geloof mijn spelers. Misschien zal de UEFA de zaak wel onderzoeken. Maar goed, ook dat mag geen excuus zijn voor het feit dat we niet in de finale staan. Daarom zijn we bijzonder teleurgesteld." De Argentijn was dus een sportieve verliezer: "Ik wil Manchester City feliciteren voor hun fantastische seizoen. Na zoveel seizoenen samen doet Pep het geweldig. Tegelijkertijd ben ik ook trots op onze speler en ons team."