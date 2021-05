Duitse ex-doelman Lehmann moet Hertha Berlijn verlaten na racistisch bericht over analist

Dennis Aogo was dinsdag, tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en PSG, aan het werk als analist voor de tv-zender Sky.

In het bewuste bericht had Jens Lehmann gevraagd of "Aogo de quotumzwarte van Sky" was op dat moment. Het bericht is dan via via bij Aogo zelf terechtgekomen.

Nadat Aogo het bericht openbaar maakte op zijn Instagram, bood Lehmann zijn excuses aan. Hij vertelde dat hij zich verkeerd uitgedrukt had en dat het eigenlijk positief bedoeld was.

Hertha besloot vandaag alvast om het bestuurslid zijn zetel af te nemen: "Zulke uitlatingen komen op geen enkele manier overeen met de waarden waar onze club voor staat. Hertha neemt afstand van elke vorm van racisme", verklaarde voorzitter Werner Gegenbauer.